كيف يؤدى نقص الفيتامينات إلى الإصابة بالدوالى؟

كتبت فاطمة خليل

تؤثر الدوالي على أوردة الساق، ما يؤدي إلى انتفاخ وتضخم الأوردة، تحدث بسبب سوء عمل الأوردة وتتميز بوجود أوردة منتفخة أو أرجوانية زرقاء أو حمراء بالقرب من سطح الجلد، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على الأداء الصحي للأوردة بما في ذلك نقص بعض الفيتامينات.

فيتامين K ضروري لتجلط الدم

فيتامين ك عنصر غذائي أساسي ضروري لتخثر الدم وشفاء الجروح ولصحة العظام بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد هذا الفيتامين الخاص أيضًا في تقوية جدران الأوعية الدموية ، مما يمنعها من الانتفاخ والكسر.

يعتقد الخبراء أن المستويات المنخفضة أو النقص في فيتامين K يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالدوالي.

ذكرت المجلة الطبية البريطانية أن "نقص فيتامين K2 يجعل العظام طويلة وهذا يرجع إلى سوء التغذية.

علامات نقص فيتامين ك

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ك النزيف المفرط ومع ذلك ، هناك علامات أخرى يجب الانتباه إليها. وتشمل هذه:

- كدمات متكررة وسهلة

- جلطات دموية صغيرة تحت الأظافر

- نزيف في الأغشية المخاطية التي تبطن مناطق في الجسم

- براز أسود داكن مع دم أحياناً

نقص فيتامين د يمكن أن يسبب دوالي الأوردة

وفقًا لموقع Vein Clinics، "عندما تكون مستويات فيتامين (د) منخفضة ، ستكافح أوردتك للقيام بعملها بشكل صحيح ، وقد تنشأ مشاكل في الأوردة."

ويساعد فيتامين (د) في الحفاظ على الشرايين والأوعية الدموية فضفاضة بدرجة كافية ومرتاحة بدرجة كافية لدعم تدفق الدم السليم.

يلعب فيتامين د دورًا هامًا في تنظيم امتصاص الجسم للكالسيوم والفوسفور يحسن وظائف المناعة ويحارب الالتهابات والأمراض ويساعد في تسهيل نمو العظام والأسنان.

ومع ذلك ، فقد ارتبط نقص فيتامين (د) أو نقصه أيضًا بالوظائف غير الصحية للأوعية الدموية.

أعراض نقص فيتامين د

بحسب Mayo Clinic إن نقص فيتامين (د) يمكن أن يتسبب في أن تصبح عظامك رقيقة وهشة أو مشوهة.

يرتبط بالإرهاق والضعف وتغيرات المزاج وتشنجات العضلات وآلامها.

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ، "يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال وآلام العظام الناجمة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين."

أفضل مصادر فيتامين ك ود

تعتبر الأطعمة مثل الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس والبروكلي والزيوت النباتية والفواكه مثل التوت الأزرق والتين والبيض والجبن واللحوم بما في ذلك الكبد والحمص وفول الصويا مصادر رائعة لفيتامين ك.

بقدر ما يتعلق الأمر بفيتامين د ، فإن أفضل مصدر هو ضوء الشمس. تعتبر الأطعمة مثل الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض والأطعمة المدعمة مصادر غذائية جيدة لفيتامين د.