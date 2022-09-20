المركز التكنولوجى ببورسعيد: أطلقنا 23 مبادرة وبرنامج تضامن وتكامل

مبادرات عديدة خصصتها الدولة المصرية لتمكين المرأة وكذلك الشباب من خلال اثقال خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل وظهر ذلك في العديد من المشروعات لاسيما في محافظة بورسعيد التي تشهد طفرة كبيرة بعد تعدد المتظومات الجديدة كالتحول الرقمى الذي وضع بورسعيد في مصاف المحافظات المتطورة بين المحافظات المصرية.

وفي هذا الصدد، قالت المهندسة رشا شريف مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد، "لليوم السابع "، إن المركز هو المسئول الرئيسي عن المواطن البورسعيدي، فجميع خدمات المواطنين تقدم من خلال المركز ضمن العمل الأساسي به.

وأضافت المهندسة رشا شريف أنه كما يأتي المواطن الي المركز لطلب الخدمات التي يبحث عنها نحن أيضا نبحث عن توفير الاحتياجات التي يسعى إليها دون طلب منه، حيث اطلقنا من خلال المركز 23 مبادرة كان من ضمنها برنامج "نتضامن نتكامل" والذي يضم وحده 6 مبادرات هامة وهدفه الرئيسي ان تتضامن كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني مثل البنوك وكل المؤسسات التي تقدم خدمات للمواطنين حتى نستطيع تقديم افضل خدمة للمواطن.

وأوضحت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة بورسعيد أن المبادرات ال 6 كل مبادرة فيها لها جهات تنفيذية تقوم بالتعاون مع بعضها البعض لتستطيع ان تقدمها، وكانت احدي اهم تلك المبادرات هي مبادرة "عونك" والتي هدفها تقديم فرص العمل المناسبة لكبار السن الذي لا يجدون فرص عمل مناسبة لهم، ومعاونتهم في مختلف الخدمات.

وأشارت إلى وجود مبادرة هامة أيضا وهي مبادرة "اطمئن" و المخصصة لأطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة، و مبادرة "خليك إيجابي" والتي استهدفت فئة الشباب ومحاولة تفعيل دورهم في خدمة المجتمع، ومبادرة " فئة عمل إيجابية وصحية" والتي هدفها الموظفين والمواطنين أيضا من خلال فرق طبية تقوم بالكشف على الموظفين في المراكز الصحية..

وتابعت المهندسة رشا شريف، أن سابع مبادرة تم اطلاقها مؤخرا هي" مبادرة طور ذاتك"، والتي اطلقناها بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالحي الإماراتي وهدفها عمل قاعدة بيانات موسعة لفئة الشباب من عمر 18 إلى 40 سنة يتم تدريبهم في مختلف المجالات لتأهيلهم لسوق العمل ومنها دورات تدريبية فنية كالخياطة للفتيات و الكهرباء للشباب، وعملية في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي والسكرتارية وكلها داخل المبادرة.

واستكملت انه تم عمل رابط إلكتروني على موقع جوجل للتقديم للمبادرة من خلاله وهناك شباب موظفين بالمركز موجودين لمساعدة واستقبال الراغبين في التقديم بالمبادرة والتي هي مجانية تماما بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

واختتمت حوارها معنا على أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد يقدم كافة الخدمات للمواطن البورسعيدي كتقديم فرص العمل من خلال الاعلان عنها والدورات التدريبية وإصدار الخرائط والمواقع الجغرافية و كل تسديدات الإيجارات و الأقساط والاعلان عن المزادات وكل ما يخص الموارد البشرية وغيرها من الخدمات المختلفة.

وكان قد أعلن ، المركز عن إنطلاق مبادرة "طور ذاتك" ضمن برنامج نتضامن نتكامل،وأكد بيان للمركز على بدء العمل لجمع البيانات لمواطني المحافظة للتقديم للمنح التدريبة المجانية في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وللتقدم للمنح يتواجد فريق عمل لإستقبال المواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا في المركز بديوان عام المحافظة الكائن في حي الشرق.

وأضاف بيان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببورسعيد أن التواصل عن طريق مركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي.

وتعد مبادرة "طور ذاتك" استمرارا لمبادرات المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام ، وضمن برنامج نتضامن نتكامل، وعبارة عن مجموعة من المنح التدريبية الفنية والمهنية المقدمة للشباب، ومقر التدريب مركز التنمية الشبابية بالحي الاماراتي ، لتمكين المرأة والشباب في مجالات ريادة الأعمال والخياطة والسكرتارية وتنمية المرأة والتدريبات التقنية والمهارات الشخصية وكيف تبدء مشروع ناجح وتصميم الجرافيك والوسائط المتعددة والمواقع الإلكترونية وتعليم مهارات اللغة والحاسب الٱلي والاشغال اليدوية ، وتهدف إلى تطوير تفكير الشباب، وتنمية مهارته وتأهيله لسوق العمل.