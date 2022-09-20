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الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 04:21 م
الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة.
 
وصح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال، وذلك لدعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعي، كما وجه كذلك بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً للأكواد العالمية في هذا المجال.

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