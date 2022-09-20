الداخلية تداهم أوكار الكيف بالقاهرة والمحافظات وتضبط هيروين وحشيش وبانجو

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف المحافظات.

تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية") حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وبحوزتهم (10 آلاف قرص مؤثر – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العلمين بمطروح، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام– 2500 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

كما تم ضبط (شخص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) حال تواجده بدائرة القسم المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الأقراص المؤثرة – مبلغ مالى) و ضبط (شخص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) حال تواجده بدائرة القسم المشار إليه، وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة لعقارى "تامول – ترمادول " – عدد من الأقراص المؤثرة لعقار "أموتريل" – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) و ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) حال تواجدهما بدائرة المركز المشار إليه ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخص ، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز المشار إليه ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض- ميزان حساس) وضبط (شخص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس "الشابو"– مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (شخص ، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وكما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.