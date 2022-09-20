اتفقا على الانتحار بسبب المرض.. رجل يقتل زوجته وينتحر فى مقبرة بالنمسا

أقدم رجل نمساوى مُسن على قتل زوجته العجوز فى مقبرة فى جنوب شرق النمسا قبل أن ينتحر.

وأكد المتحدث باسم الشرطة النمساوية، أنه تم اكتشاف الجثتين، الجمعة، فى مقبرة بمدينة جراتس بالقرب من قبر الزوجة المحجوز مسبقا، مؤكدا العثور على سلاح القتل بجوار الزوجين.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم الكشف عن خطاب اتفاق بين الزوجين على الانتحار معا فى مكان الحادث، مضيفا بأن الرجل البالغ 71 عاما أشار فى المذكرة بأن الدافع الذى جعله يقدم على ذلك هو مرض زوجته (71 عاما)، وهى قعيدة على كرسى متحرك.

وبحسب الشرطة فقد أطلق الرجل العجوز النار على رأس زوجته أولا، قبل أن يطلق على نفسه رصاصة أخرى فى رأسه.