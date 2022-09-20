اليوم السابع
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"أنت الحياة" تواصل فعاليتها لليوم الرابع بقرية شهداء بحر البقر فى الشرقية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:51 ص
"أنت الحياة" تواصل فعاليتها لليوم الرابع بقرية شهداء بحر البقر فى الشرقية مبادرة أنت الحياة
الشرقية- فتحية الديب

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لليوم الرابع على التوالى، تواصل فعاليات مبادرة القافلة التنموية الشاملة " أنت الحياة" والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة وذلك فى ثانى محطاتها بقرية شهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتستمر الفعاليات على مدار ستة أيام بداية من 17 سبتمبر، وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى، ويشرف عليها سعيد عباس، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة، بالتنسيق مع مديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية وبمشاركة كافة الفئات من أبناء القرية من الأطفال والشباب وكبار السن والمرأة الريفية.

حيث تم مواصلة تنظيم قوافل طبية وثقافية وفنية وورش عمل لإكساب أبناء القرية المهارات المختلفة فى الحرف اليدوية، وندوات توعوية بمخاطر الإدمان والتدخين والزواج المبكر والحمل المتكرر، كما تتضمن المبادرة عقد ملتقى توظيفى، تشارك فيه 9 شركات، لتوفير 500 فرصة عمل للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، كما تضمنت المبادرة عروض ترفيهية للاطفال وورش عمل للسيدات تشمل ورش للرسم على الخشب، و القماش، والزجاج المعشق، وصناعة منتجات الصابون.

وقال المهندس سامى معجل، رئيس مجلس مدينة الحسينية، أن قرية شهداء بحر البقر هى إحدى قرى مركز الحسينية ويبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة، وتضم 37 تابع وجارى تطويرها فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع المعاناة عن المواطنين به، حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمعات خدمية زراعية وبيطرية والمركز التكنولوجى، وإنشاء 5 محطات رفع وطرد وشبكة انحدار للصرف الصحى، ومد شبكات مياه جديدة بطول 8 كيلو و700متر، والانتهاء من بناء رافع مياه شرب، ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب ومدرسة بحر البقر الثانوية وبناء مدرسة بحر البقر الابتدائية، والانتهاء من إنشاء 3 كبارى، ووحدة إطفاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.

 


مبادرة أنت الحياة

الشرقية

مجلس مركز ومدينة الحسينية

مبادرة انت الحياة

مؤسسة حياة كريمة

قرية شهداء بحر البقر



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