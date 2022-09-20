أخبار 24 ساعة.. المديريات تحدد شروط التقديم لإعادة التعيين بالمدارس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الصحة: تكلفة تجديد وإحلال 1000 مستشفى تصل إلى 54 مليار جنيه
"حياة كريمة": تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب القرى تزامنًا مع عودة المدارس
المديريات تحدد شروط التقديم لإعادة التعيين بالمدارس.. اعرف التفاصيل
وزير الصحة: دور الوزارة تنظيم الخدمات الصحية والحفاظ عليها مجانية للمواطنين
التضامن: 9600 شاب من 80 دولة يرغبون بالتطوع فى قمة تغير المناخ بشرم الشيخ
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