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أخبار 24 ساعة.. المديريات تحدد شروط التقديم لإعادة التعيين بالمدارس

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:19 ص
أخبار 24 ساعة.. المديريات تحدد شروط التقديم لإعادة التعيين بالمدارس وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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