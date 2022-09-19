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الصحة: تكلفة تجديد وإحلال 1000 مستشفى تصل إلى 54 مليار جنيه

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:27 م
الصحة: تكلفة تجديد وإحلال 1000 مستشفى تصل إلى 54 مليار جنيه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لدينا 1000 مشروع ما بين إحلال وتجديد فى مستشفيات جديدة بتكلفة 54 مليار جنيه، كاشفا عن قرب الانتهاء من مستشفى الفيوم العام قائلا: "فى مراحل الانتهاء منها حتى تدخل الخدمة".
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "من ضمن الألف مستشفى هو إنشاء مبنى صدر العباسية، ومستشفى طوخ العام الجديد، ومستشفى طنطا العام الجديد، ومستشفى بيبا المركزى الجديد، مستشفى الحامول المركزى الجديد". 
 
وعن شائعة بيع عدد من المستشفيات نفى بالقول: "شائعة بيع 5 مستشفيات لا أساس لها من الصحة، ولن يتم طرح ذلك بأى شكل من الأشكال، لا الحكومة أو وزارة الصحة تعرض أى من المستشفيات التابعة لها للبيع".

متحدث الصحة

احلال وتجديد

مستشفى

بيع مستشفيات الحكومة

يوسف الحسينى



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