اليوم السابع
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وزير الصحة: دور الوزارة تنظيم الخدمات الصحية والحفاظ عليها مجانية للمواطنين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:51 م
وزير الصحة: دور الوزارة تنظيم الخدمات الصحية والحفاظ عليها مجانية للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة خدمية تخدم المواطن أيا كان مكان وجوده في مركز أو محافظة، مشيرا إلى أن عمله مرتبط بمراقبة المنظومة من خلال جولاته الميدانية على أرض الواقع.
 
ونفى وزير الصحة طرح مستشفيات حكومية للاستثمار الخاص أو البيع، قائلا: "هذا الأمر غير حقيقي، ونوضح أنه لا دولة أيا كانت قوتها الاقتصادية، أن تتقدم بخدمات متميزة بمفردها، ودور الوزارة أنها منظم ومراقب لتقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على الخدمات الطبية المجانية للمواطنين".
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم الإعلامي سيد علي أن المنظومة تضم عددا ضخما من المنشآت، وأن تأمين خدمات صحية ووقائية مسؤولية كبيرة، لافتا :"دور الوزارة مرتبط بالمتابعة لمشروعات قائمة أو تحت التنفيذ؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وحل المشكلات على الأرض، وفرصة نرى السلبيات ونسمع الناس المستفيدة من الخدمة، لأننا قد ننشئ أحسن مستشفى وأحسن تجهيزات، لكن المستفيد لا تصل له تلك المجهودات".
 
وتابع أن الوزارة تتوسع في شراء الخدمات، وهو الأمر الذي تعتمد عليه منظومة التأمين الصحي منذ الستينيات، موضحا أن شراء الخدمات يكون من القطاعات المختلفة سواء مستشفيات الصحة أو الجامعة أو القطاع الخاص، والتعاقد مع مستشفى يجري عملية ما، ليذهب إليه المريض من أجل الحصول على العلاج.
 
وأوضح :"التوسعات التي تجريها الدولة على مدار الـ10 و20 عاما المقبلة محسوبة، وجزء منه على الدولة وجزء متعلق بشراء خدمات، القطاعات غير الحكومية لديها قدرة أكبر على الإدارة وحوكمة الإجراءات، ونضمن من خلالها مشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على حق العلاج المجاني للمواطن".

وزير الصحة

مستشفيات حكومية

الاستثمار

سيد على



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