المديريات تحدد شروط التقديم لإعادة التعيين بالمدارس.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت بعض المديريات التعليمية شروط التقديم لإعادة التعيين العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات، منها الحصول على مؤهل عال من كليات التربية أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى والحصول على تقدير كافٍ خلال العامين الأخيرين، ووجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية وموافقة وزير المالية وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين فى وظيفة معلم.

وتابعت المديريات: الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين فى وظيفة معلم أو ما يعادلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين وأن يتم ذلك فى ضوء العجز والزيادة يشترط موافقة جهة العمل وتنسيق الإداريين والتوجيه الفنى المختص فى كلا من الادارة والمديرية التعليمية على الطلب المقدم لإعادة التعيين.

يرفق بالطلب (صحيفة بيانات حديثه مبين بها الوظيفة والقسم التابع له وصورة الرقم القومى (سارية على الاقل عام) وصورة طبق الاصل من المؤهل الراغب العمل به - صورة طبق الاصل من قرار التعيين.