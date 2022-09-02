اليوم السابع
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نائب محافظ أسوان تعقد اجتماعا لمتابعة استعداد انطلاق المهرجان الدولى للتمور

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:30 ص
نائب محافظ أسوان تعقد اجتماعا لمتابعة استعداد انطلاق المهرجان الدولى للتمور جانب من الاجتماع
أسوان - عبد الله صلاح

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تستعد محافظة أسوان، لانطلاق فعاليات أكبر مهرجان دولى للتمور بمدينة أسوان فى الفترة إلى 8 إلى 10 أكتوبر المقبل، فى دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقدت غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اجتماعا تنسيقيا وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، بجانب مسئولى الجهات المختصة، وأيضاً ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والشركات والبنوك والمزارعيين، ومن المقرر أن يتم تنظيم المهرجان بالتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

وأكدت نائب محافظ أسوان، على الدعم اللامحدود من المحافظة لإنجاح فعاليات المهرجان الدولى السادس للتمور والذى يعتبر أكبر منصة عالمية متخصصة فى التسويق والاستثمار لكافة المنتجات بما سيساهم فى تعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.2 مليون نخلة، مع الدعم العلمى والابتكارى للمزارعيين، بجانب الإستفادة من الخبرات والنجاحات التى شهدتها الدورات السابقة لهذا المهرجان الهام.

 وأوضحت غادة أبو زيد، بأن أسوان تعتبر من أهم مناطق زراعة النخيل حيث تضم الأصناف الجافة والنصف جافة وتتركز بمراكز المحافظة الخمس حيث يتم تنظيم ندوات إرشادية توعوية للمزارعيين لتشجيعهم على المشاركة به، مشيرة إلى أن المهرجان سيضم العديد من المسابقات والتى تصل إلى 9 مسابقات، مما يتطلب معه أهمية المشاركة الواسعة من مزارعى أسوان للحصول على الجوائز المتنوعة التى تم رصدها بالمهرجان.

وأضافت أبو زيد، بأنه جارى تقسيم وفرز المتقدمين كعارضين ومتسابقين، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهة المنظمة للمهرجان لزيادة المساحات المخصصة للمعروضات الخاصة "بالحرف اليدوية التراثية"، وذلك فى ظل الإقبال المتزايد من العارضين للمشاركة فى المهرجان لعرض منتجات مخلفات النخيل المتنوعة.


مهرجان التمور

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