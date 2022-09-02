حياة كريمة.. البدء فى توصيل الغاز الطبيعى للكرنك بأسوان

بدأت الشركات المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعى، في توصيل خطوط الغاز الطبيعي لقرية الكلح غرب، بداية من قرية الكرنك بمركز ادفو بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، ومن المقرر أن يتم البدء خلال شهر في حفر خطوط التليفونات الأرضية.

من ناحية تشهد مدينة إدفو عمليات إحلال وتجديد البنية التحتية، من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعى ، ليعقب ذلك تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل يتضمن أعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة والدهانات والإنارة والتشجير وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وكان إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أكد إنه فور الإنتهاء من تنفيذ إحلال وتجديد البنية التحتية تم رفع إشغالات الأرصفة على كورنيش النيل تمهيداً لإستكمال التطوير والتجميل به ليضم شوارع الكورنيش والبنوك والمستشفى الجديدة ومجلس المدينة ، و 23 يوليو ، والمطافى والكوبرى ، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع إستكمال أعمال حفر مشروع الغاز الطبيعى بعرض متر وبطول 4 كم بشارع مصر / أسوان / إدفو ، وأشار إبراهيم سليمان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فإنه يتم الإستغلال الأمثل لنواتج أعمال الكشط للأسفلت بإستخدامه فى الطرق العامة لتغطية أعمال الحفر لخطوط الغاز والمياه والصرف تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بأطوال 9 كم ، وبتكلفة 40 مليون جنيه ، علاوة على تجميل المدخل الشمالى بتكلفة 1.7 مليون جنيه بما يتواكب مع إنهاء الأعمال الجارية بمشروع الغاز الطبيعى بنهاية العام الجارى .