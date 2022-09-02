مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 12 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 121 رحلة استقبلها المطار منذ بداية الأسبوع من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة، أغلبها أوروبية، حيث تحتل السياحة التشيكية أكثر وصول خلال الأسبوع يليها الرحلات الإيطالية.

وكشفت جداول رحلات الطيران، المقرر وصولها اليوم 5 رحلات من التشيك، ورحلتين من ألمانيا، و3 رحلات من إيطاليا ورحلة من هولندا، حيث يتم تسهيل لإجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أن من بين الرحلات التي وصلت للمطار خلال الأسبوع 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا و25 رحلة من إيطاليا و17 من ألمانيا، و36 رحلة من التشيك، 21 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا ورحلة من النمسا وأخرى من المجر.