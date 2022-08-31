اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:54 م
أكرم القصاص
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تعرف على جدول الرحلات السياحية بمطار مرسى علم الدولى اليوم

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:00 م
تعرف على جدول الرحلات السياحية بمطار مرسى علم الدولى اليوم مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس 16 رحلة  طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 121 رحلة يستقبلها المطار على مدار الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى غدا الجمعة، أغلبها أوروبية، حيث تحتل السياحة التشيكية أكثر وصول خلال الأسبوع يليها الرحلات الإيطالية.

 

وكشفت جداول رحلات الطيران، المقرر وصولها اليوم 4 رحلات من التشيك، و6 رحلات من المانيا، وورحلتين من سويسرا، ورحلتين من ايطاليا ورحلة من هولندا ورحلة داخلية، حيث يتم تسهيل لإجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.

 

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أن من بين الرحلات الوافدة خلال الأسبوع 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا و25 رحلة من إيطاليا و17 من ألمانيا، و36 رحلة من التشيك، 21 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا ورحلة من النمسا وأخرى من المجر.

 

 


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