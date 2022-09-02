اليوم السابع
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سقوط عاطل هارب من أحكام قضائية وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى المنوفية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:49 ص
سقوط عاطل هارب من أحكام قضائية وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى المنوفية مديرية أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة ومواد مخدرة، وسلاح نارى وهارب من أحكام قضائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط عاطل وبحوزتة ومواد مخدرة، وسلاح نارى وهارب من أحكام قضائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز شرطة اشمون

ضبط عاطل بحوزته سلاح



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