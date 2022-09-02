اليوم السابع
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الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:27 م
أكرم القصاص
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رئيس مركز إهناسيا يفتتح مسجد التقوى فى قرية بنى هانى

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:24 م
رئيس مركز إهناسيا يفتتح مسجد التقوى فى قرية بنى هانى خلال افتتاح المسجد
بنى سويف هانى فتحى

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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة اهناسيا لافتتاح مسجد التقوى بقرية بني هاني، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة  وإنشاء المساجد.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 250 متر"إحلال وتجديد" وبتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية"، وذلك في حضور ناصر سيف النصر رئيس الوحدة المحلية، والدكتور على بدر واللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب، وناصر غانم نائب رئيس المدينة ورؤساء قرى قاي والعواونة.

وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ  سيد نور الدين مدير إدارة إوقاف اهناسيا ، والتي تناولت موضوع " آيات التدبر والاعتبار في القرآن الكريم".

خلال افتتاح المسجد (2)
خلال افتتاح المسجد

 

خلال افتتاح المسجد (1)
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