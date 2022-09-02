محافظ بنى سويف يعلن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الــ20 لإزالة التعديات

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات أمس الخميس، والتى كانت بدأت 13 أغسطس الماضى، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم الجمعة إلى أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات خلال تلك المرحلة وصل إلى 461 حالة تعد، بواقع" 343 حالة على مساحة 35 ألفا و158 متراً، و116 حالة تعد على مساحة 5 أفدنة و13 قيراطاً أرض زراعية، بجانب 2 حالة تعد بزراعات غير جادة على 42 فدانا تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالفشن.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل فى المرحلتين الثانية والثالثة لإزالة التعديات بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد والتعديات على المجارى المائية ونهر النيل والرى، وعدم التوقف أثناء الفترات التى تفصل بين كل مرحلة والتى تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الــ20 من من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى والتى جرى تنفيذها فى الفترة من 13 أغسطس الماضى واستمرت حتى 1 سبتمبر الجاري"، والتى تليها المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها فى المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم،وذلك فى ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.