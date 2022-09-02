بعد تداول فيديو للواقعة.. القبض على المتهم بسرقة هاتف داخل مسجد بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يسرق هاتف محمول من آخر بأحد المساجد الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء آداء فريضة الصلاة.

لحظة سرقة المتهم للهاتف المحمول

وبالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وقام بالإرشاد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.