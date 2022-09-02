اليوم السابع
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افتتاح معرض "يلا نبدع" بمتحف الفنون الجميلة فى الإسكندرية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:58 م
افتتاح معرض "يلا نبدع" بمتحف الفنون الجميلة فى الإسكندرية جانب من الافتتاح
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية معرض "يلّا نُبدع"، مشروع التنمية عن طريق الفن، وهو مشروع رائد لتنمية مهارات الأطفال قاطني منطقة بشاير الخير بالإسكندرية.

 

وقالت الدكتورة مروة زكى مؤسس المشروع، أن هناك أجيالا فى المجتمعات والمدن الجديدة تعانى من سلوك مختلف ويسعى المشروع على تعديل هذا السلوك، خاصة أن هناك أجيالا تعانى من بعض المشكلات في السلوك والأعراف المجتمعية، وفي بعض الأفكار والمفاهيم في بيئتهم السابقة، و"يلا نبدع " هو مشروع تنموي يدمج بين (رسائل التوعية + الفنون البصرية) في برنامج متكامل ومعد بشكل خاص لصغار ونشء المدن المطورة (مدينه بشائر الخير2/1-غيط العنب سابقا بالإسكندرية) لتعزيز الاستثمارفي الشخصية وبناء قدراتهم الإبداعية، من خلال الحث على زيادة الوعي الذاتي والعام و تشجيع الابتكار بما يسهم في بناء إنسان مصري جديد و يساعد في تحقيق اهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والبيئية والتي تسعي الدولة لتحقيقها في المناطق الأكثر خطورة والمطورة ضمن رؤية مصر 2030.

 

وأضافت أن المشروع يهدف إلى ترسيخ قيم ومفاهيم ايجابيه بأذهان النشء والأطفال بمدينة بشائر الخير عن طريق اختيار موضوعات موجهة لفكره كبناء الهوية الشخصية، مفهوم المواطنة، ومفهوم النجاح والعمل ، قيمه الوسطية والاعتدال الفكري، أهمية استدامة البيئة المحيطة، قيمة التعايش ونبذ العنف، خطورة الادمان ، احترام المرأة، وبلورة هذه المفاهيم كموضوعات للورش الفنية (رسم / تصميم طباعي /نحت) والتي تقدم بشكل جاذب وممتنع يتعلم فيها الطفل مهارات فنية وإبداعيه بجانب تطوره التراكمي فكرى.


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