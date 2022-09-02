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جامعة الإسكندرية الأهلية: بدء تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:26 م
جامعة الإسكندرية الأهلية: بدء تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية ببدء تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية من خلال الموقع الإلكترونى أو التقديم المباشر بعدما انتهت من فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المختلفة وذلك فى الفترة من 8 أغسطس وحتى 21 أغسطس وذلك عن طريق التقدم المباشر أو التقدم عن طريق الموقع الإلكترونى سواء من شهادة الثانوية العامة المصرية أو الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية.

 

كما أعلنت انتهاء التنسيق المركزى من ترشيح الطلبة من الثانوية العامة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية.

 

وطالبت فى بيان اليوم الطلاب الذين تقدموا بالفعل إلى جامعة الإسكندرية الأهلية وقاموا بسداد مبلغ التسجيل بالتقدم إلى مقر تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية الخاص بالشهادات المعادلة الأجنبية والعربية ومعهم أصول الشهادات أو صور منها موضح بها درجات المواد والمجموع الكلى حتى تتمكن الجامعة من البدء فى التنسيق.

 

يذكر أن تم الإعلان عن بدء استلام الاوراق الإثنين القادم 5 سبتمبر وحتى الأحد الموافق 11سبتمبر على أن يكون مكان استلام الأوراق مبنى كلية الدراسات الاقتصادية.


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