رئيس منتدى التنمية المستدامة عن تعاون ميرسك: سيوفر الآلاف من فرص العمل

محمد شرقاوى

قال الدكتور عماد الدين عدلى رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، إن أهمية التعاون مع ميرسك تكمن فى التوجه للطاقة الخضراء واستخدامها للسفن فى مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "المشروع يعمل على تزويد السفن بالطاقة الخضراء من مصر، وسيوفر الآلاف من فرص العمل، ويجعل الدولة نموذجا نفخر به، وهذا يساعد فى مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل".

وتابع: "خطة مصر أن تكون مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر"، مضيفا: أن مصر مؤهلة لإفادة الدول الأوروبية من الهيدروجين الأخضر، معلقا: مصر تساند الدول الأفريقية لاستخدام الطاقة النظيفة.

وأوضح أن مصر من أكثر الدول المؤهلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، مضيفا أن بعض الدول الأوروبية سوف تستفيد من مصر بسبب الهيدروجين الأخضر.