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أسامة ربيع: تنفيذ مشروعات إنتاج طاقة متجددة ووقود نظيف للسفن بـ15 مليار دولار

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:36 م
أسامة ربيع: تنفيذ مشروعات إنتاج طاقة متجددة ووقود نظيف للسفن بـ15 مليار دولار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
كتب محمد شرقاوى

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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري، موضحا أن ميرسك شركاء في محطة الحاويات الموجودة في شرق بورسعيد.
 
وتابع ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجموعة ميرسك شركة واعدة ومن أحسن شركات تداول الحاويات في مصر، موضحا أن الشركة ستوسع رصيف محطة الحاوية بطول 950 مترًا. 
 
وأردف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الشركة بحثت مع الرئيس السيسي تنفيذ مشاريع بـ 15 مليار دولار لإنتاج الطاقة المتجددة والوقود النظيف للسفن، والرئيس طلب منهم التوسع في الموانئ مقابل تقديم كل الدعم لهم.
 
واستطرد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيكون هناك تعاون في تدريب المرشدين والكوادر الإدارية في هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن  الشركة ستكون حاضرة في مؤتمر المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل لعرض التجربة الخاصة بهم.

اسامة ربيع

قناة السويس

الوقود

عزة مصطفى



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