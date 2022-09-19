رئيس الوزراء العراقي: الحوار الوطني قادر على إنتاج حلول تنهي الأزمة الراهنة

كتب عبد الوهاب الجندى

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إن الحوار الوطني قادر على إنتاج حلول تنهي الأزمة الراهنة، مضيفا في بيان له: "العراق باستطاعته أن يؤدي دورًا مهمًا في تثبيت الاستقرار بالمنطقة".

وأكد الوزير العراقي في بيانه، أن "الأزمة السياسية الحالية صعبة لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة".

من ناحية أخرى، بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم "الإثنين"، في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق العديد من القضايا الملحة المتعلقة بالبلاد.

وأفادت مصادر كردية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن من بين القضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع الذي جمع كلا من بارزاني طالباني آخر المستجدات السياسية في البلاد، وسبل حل الأزمة الراهنة في العراق في أسرع وقت ممكن".