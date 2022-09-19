تنسيق الجامعات 2022.. اعرف شروط ومواعيد الالتحاق بالمدن الجامعية فى بورسعيد

وأوضح محسن حمدي، في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن محمد الحبال مدير التسكين سيقوم باستقبال البنات في الأول من أكتوبر القادم على أن يتم تسكين البنين بعدهم مباشرة في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

وأوضح أن الشروط اللازمة للإلتحاق بالمدينة الجامعية هي :

ألا يكون الطالب من سكان المدينة أو القرى المجاورة في حدود 30 كيلو متر من مقر الجامعة.

أن يكون من الطلاب المنتظمين في إحدى كليات الجامعة وأن يكون ناجحاً دون تخلف.

ألا يكون قد حكم عليه في العام السابق مباشرةً بأحد الجزاءات التأديبية.

ألا يكون قد أنهيت إقامته بالمدينة لعدم سداد الرسوم.

أن تثبت لياقته الصحية.

ألا يكون مستحقاً عليه رسوم إقامة سابقة أو مديونيات للمدينة.

ألا يكون متزوجاً.

ألا يكون في العام السابق قد تجاوز مدة الغياب المنصوص عليها.

يجوز قبول بعض الطلاب الناجحين بمواد تخلف أساسية او انسانية على أن يتعاملوا مالياً طبقا للمادة 17 من اللائحة المالية.

يجوز قبول بعض الطلاب الراسبين في حالة وجود أماكن خالية وتم استقرار التسكين ويتم محاسبتهم طبقا لتكاليف الإقامة والتي تحدد كل أول عام من الجهات المختصة.

يتم قبول الطلاب الراسبين بعذر مرضى.

يجوز استقبال بعض الطلاب النظاميين وطلاب الدراسات العليا شرط وجود أماكن خالية.

يجوز قبول طلاب البرامج الخاصة من غير للمقيمين بالمدينة عن للعام الدراسي والمرتبطين بدراسة صيفية بدون تغذية.