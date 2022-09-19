اليوم السابع
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الملكة رانيا تكشف عن نصيحة الملكة إليزابيث لها فى أول لقاء جمعهما

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:34 م
الملكة رانيا تكشف عن نصيحة الملكة إليزابيث لها فى أول لقاء جمعهما الملكة رانيا
وكالات

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كشفت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن تلقيها نصيحة من الملكة الراحلة إليزابيث خلال لقائهما الأول.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الملكة رانيا  "كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضا ملكة العالم رمزيا".

وأضافت: "في المرة الأولى التي التقيت فيها بالملكة، أعتقد أنني كنت قد أمضيت بضعة أشهر فقط في دوري، وكانت حساسة جدا لحقيقة أنني كنت جديدة، وأمكنها معرفة أنني لم أكن واثقة جدا من نفسي".

وتابعت: "طلبت منها النصيحة، وأخبرتني كم هو مهم أن تكون موجودا دائما وأن يكون لديك هذا الإحساس بالواجب والانضباط، والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة. وكنت دائما آخذ نصيحتها على محمل الجد".

وأكدت الملكة رانيا على أنه: "بالنسبة لي، لقد كانت مجسدة للخدمة العامة، إنها امرأة تعهدت ببذل حياتها لخدمة الشعب، ولم تفشل أبدا في الوفاء بهذا الوعد لمدة 70 عاما. أعتقد اليوم لقد كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضًا ملكة العالم رمزيًا. إنها تعني شيئا لنا جميعا وأيا ما كنت فستشعر بإحساس ألفة وقرب منها".

 


الملكة رانيا

مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

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