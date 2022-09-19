اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة "مس"

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة " مس "

تُمثل هذه العلامة ثلاثة جلود لثعالب مربوطة معاً، وتظهر كأنها مصورة من أعلى، وتعنى المَولِد.

كما أنها من أشهر العلامات استخداماً خاصة في أسماء الملوك مثل الملك چحوتي-مس (تحتمس الثالث) وتعني مولود چحوتي، وهي المصورة في هذا المنظر، والملك رع-مس-سو (رمسيس الثاني) وتعني مولود رع (أي ابنه).