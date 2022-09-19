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الشرطة البريطانية تعتقل شخصا تجاوز الحواجز أثناء مغادرة نعش الملكة دير وستمنستر

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:31 م
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا تجاوز الحواجز أثناء مغادرة نعش الملكة دير وستمنستر موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية
كتب محمد رضا

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ألقى القبض على رجل بعد محاولته القفز فوق حاجز قبل أن يبدأ موكب تابوت الملكة إليزابيث الثانية، فى شق طريقه عبر شوارع لندن اليوم بعد جنازة رسمية متحركة للملكة الراحلة فى وستمنستر أبى، حيث اجتمع الآلاف من المعزين لمشاهدة نعش الملكة وهو يقوم برحلته الأخيرة، بعد أن اصطف الكثيرون طوال الليل لحجز مكان متميز.

وحاول أحد الحاضرين القفز على الحواجز إلى شارع البرلمان بجوار النصب التذكارى، واعتقلته الشرطة عندما خرج نعش الملك الراحل من الدير قبل بدء المسيرة الكاملة، حسب ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" عن صحيفة The Scottish Sun.

موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية
موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية

تغادر الملكة لندن بعد مرورها على قصر باكنغهام للمرة الأخيرة وتبعها عائلتها، وستوضع جلالة الملكة فى وندسور بجوار زوجها الحبيب الأمير فيليب ووالديها، بعد أن نقلت لمسافة 20 ميلاً من هايد بارك كورنر، فى وقت لاحق من بعد ظهر هذا اليوم، فى يوم من الأبهة والرمزية المؤثرة بمناسبة وفاة أطول ملوك بريطانيا حكماً.

كان الحزن واضحًا على وجوه الملك تشارلز، وإخوته وأبنائه، بالإضافة إلى الحشود الضخمة التى اجتاحت المركز التجارى ووايتهول وميدان البرلمان لتوديع الملكة الحبيبة.

واندلع تصفيق وهتافات عفوية عندما مر تابوت الملكة بنصب ألبرت التذكارى، فى كنسينغتون، فى طريقه إلى وندسور، وألقيت الزهور فى الطريق من قبل أفراد من الجمهور كانوا يراقبون من خلف السياج مسيرة جنازة الملكة، فيما لوح آخرون بأعلام المملكة المتحدة، بينما كان أسطول المركبات يمر من أمام الحشد الجماهيرى.

وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أنها تواصلت مع شرطة العاصمة للحصول على تعليق بشأن الواقعة.


الشرطة البريطانية

جنازة الملكة اليزابيث

جنازة ملكة بريطانيا

نعش الملكة اليزابيث

نعش ملكة بريطانيا

الملك تشارلز الثالث

ملك بريطانيا

الأمير وليام

العائلة الملكية البريطانية



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