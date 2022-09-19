جثمان إليزابيث يغادر لندن للمرة الأخيرة فى طريقه إلى وندسور لدفن الملكة

كتبت رباب فتحى

يغادر موكب يحمل جثمان الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة من لندن، فى طريقه إلى قلعة وندسور، حيث ستدفن إلى جانب أسرتها الملكية، بعد تنظيم موكب ملكى جديد هناك، وصلاة تأبين فى كنيسة القديس جورج.

وكما كان الحال خلال معظم الأيام العشرة الماضية عندما كان التابوت يمر فى مواكب، أظهرت الحشود المصطفة على الطريق احترامها بالتصفيق أحيانا والهتاف أحيانا أخرى باسم الملكة. فيما ألقى بعض المعزين الزهور على موكب السيارات.

ورافقت الأميرة الملكية آن، والدتها الملكة فى السيارة التي تحمل نعشها.

وتم عزف النشيد الوطني عند بدء الموكب إلى وندسور، بينما حيى الملك تشارلز الثالث والدته الملكة تحية عسكرية وتبعه أعضاء الأسرة المالكة وأفراد الخدمة العسكرية الموجودين فى ولينجتون.