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الجارديان: كلاب الملكة إليزابيث تنتظر وصول جثمانها فى قلعة وندسور.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:57 م
الجارديان: كلاب الملكة إليزابيث تنتظر وصول جثمانها فى قلعة وندسور.. صور كلاب الملكة إليزابيث
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم رصد كلاب الملكة إليزابيث الراحلة في قلعة وندسور في انتظار الموكب الملكى الذى يحمل جثمانها، حيث ستدفن مساء اليوم إلى جانب أسرتها الملكية.

كلاب الملكة
كلاب الملكة

 

ووصل منذ قليل جثمان الملكة إليزابيث إلى قلعة وندسور على رأس موكب ملكى خرج من لندن بعد إتمام الجنازة الرسمية فى كاتدرائية وستمنستر ونقل النعش إلى ولينجتون.

 

وشارك فى نقل نعش الملكة موكب جنائزي تم تشكيله بالفعل لتوصيلها إلى كنيسة القديس جورج فى قلعة وندسور لأداء صلاة تأبين هناك.

 

وانضم أفراد من القوات المسلحة إلى الشرطة في حراسة دائمة على طول الطريق.

 

واصطف الآلاف من المعزين حتى القلعة ، وسط تحذيرات من أن الطريق مغلق الآن ولا يمكن السماح بدخول المزيد من الزوار.

 

 

 

 

في وقت سابق ، هتف الجمهور "حفظ الله الملك" في انسجام مع النشيد الوطني حيث تم إنشاده في خدمة التأبين في كنيسة وستمنستر والتي بثت على التلفزيون.

 

تم رفع الراية الملكية فوق قلعة وندسور ، مما يدل على أن الملك تشارلز قد وصل إلى المقر الملكي قبل صلاة التأبين.

 

 

 

 

 


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

ابنة الملكة إليزابيث

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