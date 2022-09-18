6 طرق بسيطة لخفض ضغط الدم.. منها تقليل الملح والإقلاع عن التدخين

كتبت ميرفت رشاد

يعد قياس ضغط الدم أمرًا حيويًا للصحة العامة لأن ارتفاع ضغط الدم يعرضك لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب ، وهما من الأسباب الرئيسية للوفاة ، ويعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض انتشارًا في عدد من الدول، ويجب على الأشخاص إجراء الفحص بانتظام لأنه يسبب ضررًا بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى نوبة قلبية ، وفشل القلب الاحتقاني ، والسكتة الدماغية ، وأمراض الكلى ، ومرض الشريان المحيطي ، وفقدان البصر ومع ذلك ، هناك طرق لخفض ضغط الدم وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - تحسين جودة النوم

من المعروف أن الإجهاد وقلة النوم يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم ، وكذلك يساهمان في سوء التغذية يوصى بالنوم ست ساعات على الأقل كل ليلة.

2 - الإقلاع عن التدخين



التدخين يزيد من ضغط الدم على المدى القصير ويظل السبب الأكثر قابلية للوقاية من الوفاة المبكرة ، كما أن الكحول يرفع ضغط الدم .

3 -النشاط البدني



النشاط البدني المنتظم يقلل من ضغط الدم بشكل مباشر ، وكذلك من خلال فقدان الوزن وتقليل التوتر، يوصى بممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع لخفض ضغط الدم.

4- الحفاظ على وزن صحي



غالبًا ما تؤدي زيادة الوزن والسمنة إلى ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي ، مما يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم.

5 - اتبع نظامًا غذائيًا قليل الملح



تناول الملح الزائد يرفع ضغط الدم على المدى القصير ومع مرور الوقت، توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من تناول الملح إلى 2300 ملليجرام في اليوم والحد المثالي لا يزيد عن 1500 ملليجرام يوميًا لمعظم البالغين ، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

6 - الأدوية



إذا كانت تغييرات عادات الحياة غير كافية ، فإن الأدوية فعالة جدًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، هناك عدد من الخيارات المتاحة بحيث يمكن تكييف العلاج لكل مريض.