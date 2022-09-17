كيف يؤثر تناول السكر على ضغط الدم؟

كتب – حسام الشقويرى

يعتقد الناس أن الملح ضار بضغط الدم، كما أن السكر مسئول أيضًا عن ارتفاع ضغط الدم وهو سبب رئيسي له، والفركتوز وهو نوع من السكر البسيط يرفع مستويات حمض البوليك فى الدم، والذى بدوره يثبط إنتاج أكسيد النيتريك، الذى يساعد الأوعية الدموية على الحفاظ على المرونة، لذلك عندما تنخفض مستويات أكسيد النيتريك، يمكن أن تتعرض لارتفاع في ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة استهلاك السكر إلى زيادة الوزن، كما تساهم السمنة أيضًا في ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

ويعتبر السكر الموجود في الأطعمة المصنعة محركًا رئيسيًا لارتفاع ضغط الدم أيضًا، وبعض السكريات أسوأ من غيرها، وعلى وجه الخصوص يُعتقد أن "السكر المضاف"، مثل سكر المائدة والعصائر المستخدمة في تحضير الأطعمة ومعالجتها، أكثر ضررًا من السكريات الطبيعية مثل تلك الموجودة في الفاكهة والحليب، وعلاوة على ذلك تشير الأبحاث إلى أن تناول السكر يمكن أن يزيد بالفعل من حساسية الملح، ما يؤدي إلى زيادة الآثار السلبية للصوديوم على ضغط الدم، واكتشفت دراسة بحثية أجريت عام 2017 ، في الواقع وجود ارتباط بين تناول السكر وارتفاع ضغط الدم لدى النساء الأكبر سنًا.

التغييرات الغذائية للمساعدة في خفض ضغط الدم

تناول الفواكه الطازجة والتأكد من تناول كمية كافية من الماء يمكن أن تساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة وقد تمنعك من تناول السكر المعالج.

اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بما يلي:

الفاكهة

خضروات

كل الحبوب

منتجات الألبان قليلة الدسم

الدواجن والأسماك منزوعة الجلد

المكسرات والبقوليات

الزيوت النباتية

تأكد من الحد من تناولك للدهون المشبعة والمتحولة والصوديوم واللحوم الحمراء (اختر أصغر القطع المتاحة إذا كنت تتناول اللحوم الحمراء) والحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر.