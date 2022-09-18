اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"هى لنا دار".. شعار اليوم الوطنى السعودى لهذا العام

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:42 م
"هى لنا دار".. شعار اليوم الوطنى السعودى لهذا العام شعار اليوم الوطنى بالسعودية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني 92 ، الجمعة المقبل، باحتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة، وجاء شعار اليوم الوطني لهذا العام تحت عنوان"هي لنا دار"، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

ويتصدر شعار اليوم الوطني السعودي 92 علم المملكة بلونه الأخضر المميز، وشعار اليوم الوطني "هي لنا دار" بالإضافة إلى عبارة "فداك روحي يا وطني"، لتعكس الاعتزاز بالانتماء.

كما يحمل شعار اليوم الوطني السعودي 1444 هـ، رسومات تشير للمشاريع الجاري تنفيذها في إطار نهضة شاملة تشهدها السعودية في إطار رؤية المملكة 2030.

وتحيي المملكة اليوم الوطني 92 احتفالا باليوم الذي تم فيه تسمية البلاد بالمملكة العربية السعودية، وهو يوم بدأ الاحتفال به لأول مرة عام 1932، ومنذ العام 2007 جرى إعلانه عطلة رسمية في البلاد.

 


السعودية

اخبار السعودية

العيد الوطنى السعودى

اليوم الوطنى للسعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة