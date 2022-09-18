مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية: مصر من أوائل الدول مواجهة لتغيرات المناخ

خلال جاء ذلك خلال المشاركة بجلسة تحت عنوان " اساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية بالمؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة " الاخضر حياة " الذى تنظمه المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ،بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابة والسيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الزراعية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسفير محمدى احمد النى أمين عام مجلس الوحده الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس المجلس الاستشارى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية وومثلى هيئات عربية والوزارات المعنية وبعض المحافظين .

واضاف الدكتور أحمد ابو اليزيد أن مصر اطلقت الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل المعالجة الفعالة لآثار تغير المناخ، والتى تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعى الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ"، حيث تمكّن الإستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات، مما يساهم فى تحسين نوعية الحياة للمواطن، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزيز ريادة مصر على المستوى الدولى فى مجال تغيير المناخ، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من كافة الموارد الطبيعة مع الاخذ فى الاعتبار فى الحفاظ عَلى حقوق الاجيال القادمة ،كذلك استخدام التقنيات الذكية الحديثة مع إعادة تدوير المخلفات كأسمدة عضوية مع إعادة دخول الاسمدة الحيوية كبديل للاسمدة الكميائية

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم قد القى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الأول للمناخ والتنمية المستدامة " الاخضر حياة " مشيرا إلى أن التغيرات المناخية فرضت عَلى العالم تحديات كبيرة وأن مصر من أكثر الدول تأثرا لكنها أقل الدول فى الانبعاثات، وذلك نتيجة اتخاذ خطوات استباقية من خلال المجتمع المدنى، بالتعاون مع المؤسسات المعنية ،كما حظيت قضية التغيرات المناخية اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى دائما يدعم العمل العربى المشترك لافتا إلى أن اهداف المؤتمر العربى الاول للمناخ والتنمية المستدامة " الاخضر حياة " تركز على ٣ محاور التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ ودور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدنى فى الحفاظ عَلى التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية كذلك أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية عَلى التنمية المستدامة.