الجامعة العربية تناقش اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب

بيشوى رمزى

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 13 للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية، برئاسة رئيس قسم الشؤون الدولية بهيئة الزكاة والضرائب والجمارك بالمملكة العربية السعودية أسامة عبدالله الزهيميل؛ لمناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي "المعدلة".

وقال مدير ادارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية دكتور بهجت ابو النصر إن اللجنة تناقش على مدى يومين الملاحظات والمقترحات التي وردت من الدول العربية, خاصةً الاردن والمغرب والعراق والسودان حول المسودة الحادية عشرة لمشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، التي توصل إليها المجتمعون في اجتماعات سابقة، خاصةً أن بعض الدول العربية ما زالت تقوم بفرض رسوم وضرائب في هذا الخصوص، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب.

وأضاف ابو النصر أن مناقشات اللجنة تقتصر على الملاحظات التي وردت بالفعل إلى الأمانة العامة للجامعة العربية تتركز على عدد من المواد المتعلقة بالضرائب والرسوم ؛ والاعفاءات الضريبية ؛ وتطبيق الاتفاقية .

وأشار ابو النصر إلى أنه من المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً شاملاً إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر المقبل، حول مجريات الأمور في بحث ودراسة هذه اللجنة لتعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي.