اليوم السابع
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تعرف على جهود الداخلية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:03 م
تعرف على جهود الداخلية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية رجال الشرطة- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1544) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (34) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية: ضبط قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (204) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 

 


وزارة الداخلية

قطاع المنافذ

التهرب الجمركى



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