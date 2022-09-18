الأقصر تبدأ تطبيق تجربة وحدات الطعام المتنقلة والبداية بوسط المدينة.. إنفوجراف

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، البدء فى تطبيق تجربة وحدات الطعام المتنقلة، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، جاءت توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحديد عدد من الأماكن والمواقع بمراكز ومدن المحافظة لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها بشكل حضاري منظم وبما لا يعيق حركة المرور.

وفي هذا الصدد أعد المركز الإعلامي بديوان محافظة الأقصر، إنفوجراف يوضح بدأ محافظة الأقصر في تطبيق هذه التجربة في مدينة الأقصر بشارع مصر بمنطقة الجولي فيل بمدينة الأقصر، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب واستثمار الامتدادات العمرانية وإتاحة متنفس جديد لأهالي المحافظة، من خلال منطقة عربات طعام بتصميمات حضارية مميزة تناسب الهوية البصرية للمحافظة، وتلتزم بأحكام القوانين وسلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات ومنع التلوث وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور ولا تتعارض مع النشاط السياحي بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بتحديد المواقع المناسبة لإقامة وحدات طعام متنقلة، على أن يتم استقبال طلبات الراغبين في الحصول على ترخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة بمقار مجالس المدن بنطاق المحافظة وذلك وفقا للمستندات والشروط المطلوبة.

وكان قد شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر افتتاح أول عربة طعام متنقلة بمدينة الأقصر، وذلك بالمنطقة المعروفة بإسم شارع مصر بمنطقة الجولي فيل، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم مؤسسات الدولة لمشروعات الشباب، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مناطق تجمع مشروعات الشباب بتصميم حضارى وفى إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.

وقام الدكتور علي الشرابي بتفقد العربة من الداخل، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع أصحاب العربة، وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن المشروع يساهم فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.