احمى نفسك من تغيرات الطقس.. الكيوى يقوى جهاز المناعة

كتبت ميرفت رشاد

هل سبق لك أن شعرت بقليل من التعب عندما تتغير الفصول؟ ربما تشعر بالإرهاق، ما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض، هذا لأن جهاز المناعة الخاص بك لا يزال يعمل بالفعل أثناء النوم، وينتج البروتينات الضرورية عندما يتعين على جهاز المناعة العمل لحمايتك من البكتيريا والفيروسات الذين يسببون المرض، عندما تكون محرومًا من النوم، فقد تنتج كمية أقل من هذه البروتينات الواقية ، وفقًا لمايو كلينك .

إذا لاحظت أن جهازك المناعي يتوقف عن العمل ، فهناك طرق لإعادته إلى الحالة الصحية مرة أخرى، يعد تناول نظام غذائي صحي يتكون من الكثير من العناصر الغذائية إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها التأكد من أن جسمك يقاوم أي غزاة أجانب يحاولون دخول جسمك وإصابتك بالمرض، الفاكهة هي أحد الخيارات الغذائية الصحية التي يمكنك القيام بها عند العمل على نمو ووظيفة الخلايا المناعية. وفقًا لأخصائية التغذية ليزا موسكوفيتز، فإن أفضل فاكهة يمكن تناولها من أجل نظام مناعة أقوى هي الكيوي ، وفقا لما نشره موقع "eatthis"

قالت خبيرة التغذية ، إنه على الرغم من أن تناول طعام واحد فقط ليس لديه القدرة على القضاء تمامًا على المرض ، إلا أن نظامك الغذائي وعاداتك الغذائية الشاملة يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك وتحسين وقت الشفاء بعد المرض أو العدوى، موضحة أن الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى قد تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك، الكيوي هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بفيتامين مضاد للأكسدة.

فاكهة الكيوي هي واحدة من المصادر الرئيسية لفيتامين سي ، تحتوي حبة كيوي واحدة متوسطة الحجم على 71٪ من مدخولك اليومي الموصى به من فيتامين سي ، تقريبًا مثل تناول برتقالة كاملة متوسطة الحجم.

هناك بعض الأدلة التي تدعم وجود صلة مباشرة بين تناول الكيوي وتقوية جهاز المناعة لديك، تشير دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية ، إلى أن فاكهة الكيوي الذهبية ساعدت في تقليل شدة ومدة بعض أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي لدى كبار السن الأصحاء، زادت الفاكهة أيضًا من تركيز فيتامين سي في البلازما ، وهو محتوى جسمك الكلي من فيتامين سي.

بشكل عام، في حين أن الكيوي قد يكون فاكهة قوية ، لا يزال من المهم تناول نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحتك، إذا كنت لا تحب الكيوي ، فهناك الكثير من خيارات الفاكهة والخضروات الملونة الأخرى التي توصي بها المعاهد الوطنية للصحة من أجل تلبية قيمة فيتامين سي اليومية.

على سبيل المثال، تتكون حبة برتقالة متوسطة من 78٪ من قيمة فيتامين سي اليومية ، بينما يحتوي نصف كوب من البروكلي المطبوخ على 57٪، يمكنك أيضًا اختيار تناول الفلفل الأحمر الحلو ، الخام ، الذي يحتوي على 106٪ من قيمتك اليومية.