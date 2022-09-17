من دعم المناعة إلى صحة العين.. فوائد مدهشة لمكملات الزنك

كتبت ميرفت رشاد

الزنك معدن أساسى يساعد الجسم على أداء وظائفه بعدة طرق أساسية، من دعم جهاز المناعة إلى الحفاظ على نشاط التمثيل الغذائى، لا يحتاج جسم الإنسان إلى كميات كبيرة من الزنك ومعظمنا يحصل على الزنك الذى يحتاجه من الطعام، لكن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها تقديم مكملات الزنك، وإليك بعض فوائد تناوله يوميًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يحسن المناعة

الزنك عنصر غذائي موجود في جميع أنحاء الجسم، يساعد جهاز المناعة ووظيفة التمثيل الغذائي، وتشير الدلائل إلى أنه إذا تم تناول مستحلبات الزنك أو شرابه في غضون 24 ساعة بعد ظهور أعراض البرد، يمكن أن يساعد فى تقصير مدة نزلات البرد.

يخفض ضغط الدم

وفقًا للدراسات فإن مكملات الزنك تقلل من ضغط الدم الانقباضي، ولاحظ المؤلفون أن نقص الزنك قد ارتبط بارتفاع ضغط الدم في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

التئام الجروح

الأشخاص الذين يعانون من تقرحات الجلد ومستويات منخفضة من الزنك قد يستفيدون من مكملات الزنك الفموية، ويقول الخبراء إن تطبيق الزنك موضعيًا قد يساعد في التئام الجروح من خلال تشجيع إنتاج الكولاجين وتشكيل خلايا الجلد الجديدة .

الحفاظ على البشرة

ينصح أطباء الأمراض الجلدية باستخدام المرطبات وواقيات الشمس التي تحتوي على أكسيد الزنك لمنع أضرار أشعة الشمس، والتى يمكن أن تسبب شيخوخة الجلد المبكرة والتغيرات الخلوية التى يمكن أن تؤدى إلى سرطان الجلد.

التنكس البقعي

قد يوصي الأطباء بتناول الزنك لإبطاء مرض العين AMD (الضمور البقعي المرتبط بالعمر) ، والذي يحدث عندما يبدأ جزء الشبكية المسئول عن الرؤية في التدهور، ووجدت دراسة أمراض العيون المرتبطة بالعمر أن الأشخاص الذين يعانون من التنكس البقعي يمكن أن يبطئوا الضرر عن طريق تناول 80 مجم من الزنك (80 مجم)، إلى جانب فيتامين ج وفيتامين هـ وبيتا كاروتين والنحاس.