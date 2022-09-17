ماذا تعرف عن التأمين على الطائرات بدون طيار؟ الاتحاد المصرى يجيب

كتب عبد الحليم سالم

استعرض الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، من خلال نشرته الأسبوعية تقنية "الطائرات بدون طيار" وعلاقتها بالتأمين من حيث (الاستخدامات - التغطيات- التحديات).

وأوضحت النشرة مجالات استخدام الطائرات بدون طيار و التي اتسعت لتشمل:

الزراعة

الخدمات العامة

اللوجستيات

الإعلام

الإنتاج الفنى

البحوث والمعلومات

أما شركات التأمين فقد استخدمت هذه التقنية حديثا في الأغراض التالية:

• معاينة أضرار الأسقف

• معاينة المراجل

• معاينة مطالبات ما بعد الكوارث ( الفيضانات ، الزلازل)

• معاينة الممتلكات

• مراقبة الإحتيال

مزايا استخدام شركات التأمين للطائرات بدون طيار

• تخفيض تكلفة مطالبات التعويض الخاصة بالعمال

• خفض تكاليف عمليات معاينة الأسقف

• مساعدة شركات التأمين على توفير التكاليف بعد وقوع كارثة

• زيادة رضا العميل

و تناولت النشرة كذلك التغطيات التأمينية الموصي بها للشركات المصنعة للطائرات بدون طيار ومستخدميها و هي:

تأمين المسئولية التجارية

التأمين على جسم الطائرات بدون طيار

التأمين على المحتويات

المسئوؤلية عن منتجات الطيران

تأمين الهجمات الألكترونية

تأمين الملكية الفكرية

و يعتمد تسعير التأمين على الطائرات بدون طيار على عدة عوامل :

• نوع الطائرة

• نوع العمل

• سجل الحوادث

• الخبرة

• الموقع

كما أشارت النشرة إلى نمو السوق العالمي للطائرات بدون طيار ، فقد أصبحت الطائرات بدون طيار أرخص ثمناً وأصغر حجماً وأكثر قوة وأسهل في التشغيل مما أدى إلى تصاعد عدد ها بمعدل غير مسبوق. ومن المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد لحوادث الطائرات بدون طيار إلى نمو سوق التأمين على هذا النوع من الطائرات خلال السنوات القادمة.

رأى الاتحاد

في إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين للعمل على لتطوير قطاع التأمين من خلال منتجات التأمين المتنوعة لتلبية احتياجات السوق وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات ، وتنوع أدوات إدارة المخاطر، ولمواكبة الطلب المتوقع في السنوات المقبلة على هذا النوع من الطائرات خاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع. لذا يرى الاتحاد ضرورة بحث إمكانية إصدار وثائق تأمين مناسبة لهذا النوع من الطائرات.

وجــاء اهتمــام الاتحــاد بهــذا الموضــوع كــرد فعــل لأهميــة تقنيــة الطائــرات بــدون طيــار للتأمينــات الزراعيــة علــى وجــه الخصــوص ، وهـذا يتلاقى مـع اســتراتيجية الاتحــاد المصــري للتأميــن فــي تطويــر منتجــات ونمــاذج أعمـال التأميـن الزراعي والاستفادة مـن تجـارب الـدول الأخرى مـن خــال اللجنــة العامــة للتأميــن الزراعــي ، مــع التأكيــد أن اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار هــو أمــر يســتلزم اســتيفاء بعــض المتطلبــات القانونيــة والأمنية.