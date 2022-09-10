كيف يتم استخدام موجات الراديو في تأمين الثروة الحيوانية؟

كتب عبد الحليم سالم

تناول الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، من خلال نشرته الأسبوعية نظام تحديد الهوية بموجات الراديو RFID وأهمية استخدامها في تأمين الماشية، حيثُ أوضحت النشرة أن نظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو هو عبارة عن تقنية لتحديد الهويه بشكل تلقائي وذلك بإستخدام اجهزة متخصصة في عملية إلتقاط إشارات تصدرها "RFID Tags" و هي شريحة الكترونية صغيرة جداً يتم زراعتها في جسم الحيوان

كما أوضحت النشرة أربع طرق لاستخدام موجات الراديو في تحديد هوية الحيوانات:

1. وضع جهاز إرسال حول عنق الماشية

2. إرفاق جهاز لاستقبال الإرسال بأذن الحيوانات

3. حقن الماشية بحبيبات زجاجية صغيرة "بحجم حبة الأرز" تحت الجلد أو عن طريق بلعها "تُصنع من مادة مقاومة للأحماض".

4.حلقة أسطوانية يتم إدخالها بشكل دائم داخل معدة الحيوانات.

وأشارت النشرة كذلك إلى مزايا استخدام أنظمة تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو في إدارة الثروة الحيوانية و أيضاً فى تأمين الثروة الحيوانية .

أولاً: المزايا فى إدارة الثروة الحيوانية :

الحد من الأعمال الورقية المعوقة والمكلفة، والسماح للمزارعين بالحصول على بيانات دقيقة عن الثروة الحيوانية، واسترجاع المعلومات بطريقة سريعة مع إمكانية التتبع الدقيق للأمراض الحيوانية وكذلك الحد من الخطأ البشري المرتبط بالتسجيل اليدوي

ثانياً: المزايا فى تأمين الثروة الحيوانية

1 - الحد من الغش والاحتيال.

2 - إمكانية إصدار تغطية تأمينية فورية، مما يعني حصول المزارعين على التغطية على ماشيتهم في اللحظة التي يدفعون فيها القسط. حيث تستغرق منتجات التأمين التقليدية على للماشية 15 يومًا لإصدار الوثيقة.

3 - تسوية سريعة للمطالبات خلال 72 ساعة. بينما عادة ما يستغرق وقت تسوية المطالبات لمثل هذه المنتجات من التأمين حوالي 40 إلى 60 يوماً مما يعرض صغار المزارعين للخطر يتم احتساب أقساط أقل وذلك لأن المعاملات تتم دون أي أوراق أوتدخل بشري مما بدوره يُخفض التكاليف

و فى نفس السياق أشارت النشرة إلى حالة عملية لاستخدام انظمة تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو وهو مشروع مشترك في الهند بين جمعية المزارعين الهنود للأسمدة وإحدى شركات التأمين العالمية في الهند " IFFCO-TOKIO"

دور الاتحاد

يحرص الاتحاد المصري للتأمين دائماً على دعم سوق التأمين المصري من خلال حرصه الدائم على تزويده بالمستجدات والتطورات التكنولوجية خاصة الذي وصلت له الأسواق المشابهة،ولذلك في هذه النشرة قمنا بإستعراض استخدام موجات الراديو كأداة لتحديد الهوية مما بدوره يعود بالعديد من المزايا على شركات التأمين في الحد من الغش واالاحتيال والذي بدوره يدعم منتجات التأمين على الماشية حيث تتمثل

أهمية الثروة الحيوانية:

توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة.

تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان.

تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

توفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين.

زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف

وقد كان للاتحاد المصري للتأمين السبق بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية في مجالات التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والثروة السمكية وتطبيقها على السوق المصري.