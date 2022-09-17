كيف تؤثر السمنة على الحمل؟.. إليك 8 أسباب يجب معرفتها

كتبت ميرفت رشاد

تقلل الصحة العقلية والجسدية للأم بشكل كبير من فرص حدوث مضاعفات أثناء الولادة، السمنة هي واحدة من أكثر الأمراض شيوعًا والتي يتم تجاهلها على مستوى العالم، مثل غيرها من الأمراض العقلية والجسدية المزمنة ، يمكن أن تؤثر السمنة لدى الأم على صحة الأم وكذلك صحة الطفل، يمكن حساب السمنة من خلال مؤشر كتلة الجسم، يعتبر مؤشر كتلة جسم الأم الذي يزيد عن 30 سمنة ، نناقش كيف يمكن أن تؤثر السمنة على الحمل وما يمكننا فعله حيال ذلك، وفقا لما نشره موقع "ndtv".



الطرق التي تؤثر بها السمنة على الحمل:

1. تقليل الخصوبة

قد يؤثر ارتفاع مؤشر كتلة الجسم على إخصاب التبويض المنتظم، حتى إذا كانت المرأة البدينة تبيض بانتظام ، فقد يكون من الصعب الحمل.

2. زيادة مخاطر عمليات التلقيح الصناعي غير الناجحة

يحدث التلقيح الاصطناعي عندما يتم إخصاب بويضة المرأة بالحيوانات المنوية في المختبر، قد تزيد السمنة عند النساء من فرص نجاح التلقيح الاصطناعي.

3. الإجهاض

الإجهاض والإجهاض المتكرر كلها ظروف قد لا يعيش فيها الطفل أثناء الحمل، النساء البدينات عرضة لهذه الظروف.

4. مشاكل في القلب

تزيد السمنة بشكل عام من خطر الإصابة بأمراض القلب، النساء الحوامل البدينات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5. اضطراب النوم

الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة لاضطرابات النوم المختلفة، قد تكون النساء الحوامل البدينات عرضة لانقطاع التنفس أثناء النوم والذي يمكن أن يهدد الحياة أيضًا.

6. سكري الحمل

يشير سكري الحمل إلى مرض السكري الذي قد يحدث أثناء الحمل، هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بداء السكري ، ومن بينها السمنة.

7. الحاجة للولادة القيصرية

قد تضطر النساء البدينات إلى إجراء ولادة قيصرية عند ولادة طفلهنن يمكن أن تجعل الولادة القيصرية الأم عرضة للإصابة بعدوى الجرح.

8. مشاكل في الجهاز التنفسي

تزيد السمنة من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، قد يكون هذا الخطر أعلى عند الأمهات البدينات.



ماذا يمكن ان يفعل؟ هناك العديد من الإجراءات التصحيحية التي يمكن أن تساعدك على منع هذه المضاعفات، فيما يلي بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد.

1. الحفاظ على وزن صحي

كما تمت مناقشته ، يمكن أن تؤثر السمنة ككل على صحة الأم والطفل، الحل الوحيد لحمل أكثر أمانًا هو تحقيق وزن صحي قبل محاولة الإنجاب.

2. تحقق من اضطرابات النوم

قد تكون الأمهات البدينات عرضة لتوقف التنفس أثناء النوم. يمكن أن يكون انقطاع النفس النومي مهددًا للحياة ، لذا يجب اختباره قبل محاولة الإنجاب.

3. تجنب المواد غير الصحية

كما تعلم ، يجب تجنب المواد غير الصحية مثل الكحول والتبغ وما إلى ذلك تمامًا أثناء الحمل، يتم تشجيعك أيضًا على تجنبها عند محاولة الحمل، قد تزيد هذه العادات من خطر إصابتك باضطرابات مختلفة وتبطئ فقدان الوزن.

4. التحقق من سكري الحمل

على غرار انقطاع التنفس أثناء النوم ، من الأفضل فحص مرض السكري بانتظام قبل وأثناء الحمل.