أطعمة مهمة تحتوى على الدهون الصحية لا تعرضك لزيادة الوزن

تحتوي البيضة الواحدة علي 5 جرامات من الدهون غير المشبعة، و6 جرامات من البروتين، والأحماض الأمينية، كما أنه يمد الجسم بفيتامين ب12، والفسفور ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعد كنز ملحوظ لصحتك وجسم.

- المكسرات

تحتوي علي حوالي 15 جراما في 1 أونصة من الدهون، ويمد الجسم بالحديد والبروتين، والنحاس، والمنجنيز، والفسفور والألياف، ولذا فتناولك لحفنة منها يوميا مفيد لك.

- الشيكولاتة الداكنة

قطعة منها تحتوي على 8.9 جرام في الأونصة والواحدة من الدهون الصحية، كما أنها تحتوي علي المعادن المهمة مثل المغنيسيوم والحديد والزنك والنحاس والفوسفور والألياف.

- الأسماك

التونة والسلمون مصدرين رائعين لأحماض أوميجا 3 المفيدة والضرورية للحفاظ على وظائف المخ والقلب، كما أنها تمد الجسم بالببروتينات والفيتامينات والمعادن، والبروتاسيوم، والكالسيوم، والزنك والمغنسيوم، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الجيدة.