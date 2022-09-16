11 دورة تدريبية مجانية بالحاسب الآلى والتكييف بمراكز التدريب المهنى بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

أعلنت مديرية القوى العاملة بسوهاج عن بدء التقديم على 11 دورة تدريبية مجانية على مهن مختلفة بمراكز التدريب المهنى التابعة لها، على أن يبدأ التدريب من 1/10/2022، وذلك تحت رعاية الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.



وأوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أن الدورات التدريبية المقرر عقدها تبلغ 11 دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل فى مراكز التدريب المهنى الثلاثة التابعة للمديرية، وذلك فى عدة مراكز وهى:

أولا مركز التدريب المهنى بسوهاج، بشارع ترعة باجا الغربى بجوار مدرسة النور للمكفوفين، والدورات التدريبية هى ( صيانة التليفون المحمول – صيانة أجهزة الحاسب الآلى – صيانة أجهزة التبريد والتكييف – الخياطة والتفصيل).

ثانيا مركز التدريب المهنى بطهطا، بشارع السوق البرانى – طهطا، والدورات التدريبية هى " صيانة التليفون المحمول – صيانة أجهزة الحاسب الآلى – خياطة وتفصيل – مشغولات يدوية، ومركز التدريب المهنى بحى الكوثر، بجوار قسم شرطة الكوثر، والدورات التدريبية" هى "مساحة وخرائط – صيانة التليفون المحمول – خياطة وتفصيل"



وأضاف مدير مديرية القوى العاملة أنه من أهم مزايا التدريب، شهادة معتمدة بإتمام الدورة مختومة ومعتمدة من مديرية القوى العاملة، وهدايا عينية للثلاثة الأوائل من كل دورة، والأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، وتأمين ضد إصابة العمل.

وأن شروط الالتحاق بالدورات هى الحصول على مؤهل عالى أو فوق المتوسط أو متوسط ويكون السن من 18 سنة حتى 45 سنة.



وأشار مدير مديرية القوى العاملة إلى أن الاوراق الأوراق المطلوبة هى صورتان من بطاقة الرقم القومى، وصورتان من المؤهل الدراسى، وصورتان شخصيتان، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور فقط، وشهادة قيد ( كعب عمل)، ويتم تقديم الأوراق بمراكز التدريب المهنى المذكورة من 15/9/2022 إلى 25/9/2022، وسيتم عمل مقابلات شخصية للمتقدمين للتدريب بكل مركز على حدة لاختيار أفضل الراغبين فى التدريب وذلك فى مركز تدريب مهنى سوهاج يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022، ومركز تدريب مهنى الكوثر يوم الأربعاء الموافق 28/9/2022، ومركز تدريب مهنى طهطا يوم الخميس الموافق 29/9/2022، على أن تبدأ الدورات التدريبية فى الأول من أكتوبر.