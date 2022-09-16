هيئة سلامة الغذاء توضح موقف تسجيل المكملات الغذائية والمستحضرات الطبية

كتب إسلام سعيد

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، بيانًا ردًا على التعليقات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية، بعد صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 527 لسنة 2022 بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، مما آثار تسائل العديد من شركات تصنيع المكملات الغذائية عن مصير منتجاتها المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن قرار هيئة الدواء لم يتعرض إلى المكملات الغذائية، التي تعرف بأنها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادي و تحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذية أو الفسيولوجية منفرده أو مجتمعه وتسوق في صورة سوائل أو مساحيق أو أقراص أو كبسولات او أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة، ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي، وتختص بتسجيلها وترخيصها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون غيرها، وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2018 بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على حقيقة أن المكملات الغذائية يتم تصنيفها كغذاء وفقًا للمعاير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي العالمي، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية في الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وعليه يتم السماح بتداولها في المحال العامة وليس فقط الصيدليات.

وأهابت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالجميع بتحري الدقة والحرص على عدم إثارة البلبلة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا حماية لاستثمارات ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية التي تضاعفت ثلاث مرات منذ تولي الهيئة تسجيل المكملات بما حققت بمئات الملايين من العملة الصعبة، والحد من الاستيراد وحفاظًا على استقرار الأسواق وتنمية الصادرات المصرية للخارج.

وقالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هيئة الدواء لن تسمح بتسجيل المستحضرات الطبية التكميلية قبل إجراء ما يتطلب من تقييم كامل وتجارب إكلينيكية لأزمة للتأكد من فعالية هذه المستحضرات وكفاءتها ومأمونيتها قبل طرحها للبيع.