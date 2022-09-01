وزير العدل يمنح 172 من مفتشى الأغذية بهيئة سلامة الغذاء صفة الضبطية القضائية

كتب إبراهيم قاسم

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بشأن منح 172 من مفتشى الأغذية العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي لضبط الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم، وتجديدها بالنسبة لـ53 آخرين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل لرقم 5368 لسنة 2022 بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل