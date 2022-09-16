وقام عناصر من حرس الشرف الكوري الجنوبي بتسليم الرفات التي وضعت في صناديق خشبية، خلال مراسم في مطار إنشيون قرب سيول. ونقلت الرفات إلى طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الصيني، على ما أظهر بث مباشر بالفيديو للوقائع.

ووصلت الرفات بعد ساعات إلى مدينة شينيانج بشمال شرق الصين، واستقبلت في مراسم عسكرية حضرها محاربون قدامى صينيون قاتلوا في النزاع الذي استمر 3 سنوات.

وهذه تاسع عملية من نوعها منذ توقيع البلدين، خصمي الحرب الباردة السابقين، اتفاقية في 2014 في هذا الإطار، وترفع عدد الرفات التي أعيدت إلى 913.

ومراسم الجمعة هي الأولى التي تجري منذ تنصيب يون رئيسا لكوريا الجنوبية، والذي سعى للحفاظ على علاقة ودية مع بكين رغم مساعيه لتعزيز العلاقات مع واشنطن، الحليف الأمني الكبير.

وقال النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي لي دو-هون، خلال المراسم، إن "عمليات التسليم السنوية لرفات جنود صينيين تقام على أساس إنساني، لكنها ترمز أيضا إلى تعاون ودي بين كوريا الجنوبية والصين".