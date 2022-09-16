تخلص من التوتر ودلع جسمك.. 5 زيوت تجدد نشاطك وتغذى بشرتك

كتبت ميرفت رشاد

تمامًا مثلما تدلل وجهك بأشياء لا حصر لها فإن علاج جسمك بالتدليك بالزيت طريقة مثالية لتغذيته وشفائه بعد يوم حافل، إن جلسة التدليك المكثفة تقلل أيضًا من تصلب العضلات مع تحسين الدورة الدموية فى الجسم، ما يجعلك تشعر بالانتعاش والنشاط، ولا يكتمل التدليك المريح بدون بعض الزيوت الأساسية عالية الجودة، ونقدم فى هذا التقرير قائمة من 5 زيوت يجب أن تضعها فى اعتبارك لتدليك الجسم، وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

زيت الجوجوبا

هذا الزيت هو في الواقع نوع من الشمع يتم استخراجه من بذور نبات الجوجوبا، يحتوي زيت الجوجوبا على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للشيخوخة، ويساعد في إصلاح حواجز الجلد مع تسريع عملية الشفاء التي تسببها الأكزيما والتهاب الجلد الدهني.

زيت عباد الشمس

يحتوى زيت عباد الشمس على أنواع مختلفة من الأحماض الدهنية الأساسية التى يمكن أن تجدد بشرتك بسهولة وتجعلها صحية ونضرة، يعمل تأثيره غير الدهنى على ترطيب البشرة بشكل فعال مع إضافة توهج وإشراق إليها، ويحتوى زيت عباد الشمس على حمض اللينوليك الذى يميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر، اعصر بعض كبسولات فيتامين (هـ) لتغذية عميقة مع تعزيز العمر الافتراضي لهذا الزيت.

زيت اللوز

زيت اللوز هو عصا سحرية لجميع مشاكل بشرتك، يتم امتصاصه بسرعة فى الجلد، ويحسن لون البشرة، ويعالج الجفاف، ويعكس الضرر الناجم عن أشعة الشمس الضارة مع تقليل الندبات، ويحتوى زيت اللوز على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ ، د ، ك ، أحماض أوميجا الدهنية والمعادن التي تعمل كمطريات لبشرتك المتعبة والباهتة.

زيت الأرجان

يشتهر زيت الأرجان فى صناعة التدليك بتركيبته غير الدهنية وتأثيره المرطب بعمق، يمكن أن يعالج زيت الأركان حب الشباب، ويشفى العديد من التهابات الجلد مع توفير الحماية من أضرار أشعة الشمس، ويحتوى هذا الزيت على خصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للبكتيريا والفطريات تحافظ على نضارة بشرتك، ويحتوى على مزيج رائع من حمض اللينوليك وفيتامين هـ وأحماض أوميجا الدهنية التي تحبس الرطوبة مع المساعدة في تجديد البشرة.

زيت الزيتون

تركيبة زيت الزيتون غير اللاصقة تجعله خيارًا محبوبًا جدًا لتدليك الجسم، فهو يساعد في التعافي السلس لأنه يعزز تدفق الدم في الجسم ، ويخفف آلام الجسم وتشنجات العضلات وأي نوع من الالتهابات، يحتوي زيت الزيتون على العديد من المعادن ومضادات الأكسدة، وكلها تغذى وتحمى البشرة من أى نوع من الضرر.