وظائف جديدة شاغرة بشركة المياه والصرف الصحى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف حاجاتها لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد فى بعض التخصصات، وحسب بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف فإن الوظائف المطلوبة هى 1/ كيميائي ( بكالوريوس علوم تخصص" كيمياء حيوية، كيمياء نبات، كيمياء حيوان، كيمياء خاص، ميكروبيولوجي )

2/أخصائي خدمة عملاء ومشتركين ( بكالوريوس تجارة إنجليزي )

3/ أخصائي إعلام ( بكالوريوس إعلام )

4/ أخصائي علاقات عامة ( بكالوريوس خدمة إجتماعي )

5/ أخصائي خدمة عملاء الخط الساخن ( مؤهل عالي مناسب )

6/ فني معمل ( معهد فني صحي شعبة معامل )

7/ فني عدادات ( دبلوم صنايع او معهد صناعي )

8/ محصل بالعمولة ( دبلوم تجارة او معهد فني تجاري )

9/ حرفي ( ميكانيكا سيارات، كهرباء سيارات، سباك، غواص )

10/ عامل صرف أو مياه.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف أنه على الراغبين الالتحاق بتلك الوظائف الإطلاع والتقديم من خلال الرابط التالي:

http://bnscww.com/jobs.aspx وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر، ويتم إرسال الطلبات على الموقع الإلكترونى شاملة الاوراق والمستندات المطلوبة لكل وظيفة حسب كل مجموعة وظيفية من خلال الرابط الخاص بكل مجموعة وظيفية.

وأضاف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعلى المتقدم للوظيفة اجتياز الاختبار التحريري على ألا تقل درجة النجاح عن 70%، حيث يتم إعلان أسماء من وقع عليهم الاختيار ومواعيد الاختبارات التحريرية والشفوية والنتائج النهائية على الموقع الرسمي للشركة ولن يتم التواصل الا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للشركة.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه يتم شغل الوظيفة المعلن عنها حسب الأسبقية الواردة والترتيب النهائي لنتيجة الاختبارات التحريرية والشفوية المعلن عنها والمقابلة الشخصية طبقاً للائحة ، يتم التعاقد مع من وقع عليهم الاختيار بعقد مؤقت لمدة ستة أشهر تحت الاختبار على أن يتم التجديد بموافقة الطرفين فيما عدا المحصلين عقد بالعمولة.