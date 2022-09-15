مقتل طالب بطلق نارى طائش على يد شقيقه أثناء العبث بسلاح غير مرخص بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى جهينة المركزى، طالب يبلغ من العمر 13 سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لطلق نارى طائش على يد شقيقه أثناء قيامه بالعبث بسلاح نارى غير مرخص بناحية جهينة الغربية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوفاة طالب عقب إصابته بطلق نارى بطريق الخطأ على يد شقيقه أثناء العبث بسلاح نارى بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد العزازى مفتش مباحث المركز والرائد عمرو مدنى رئيس وحدة مباحث المركز بوصول محمود . ف 13 سنة طالب إلى مستشفى جهينة المركزى جثة هامدة على إثر إصابته بطلق نارى بالجسم.

وأشارت التحريات أنه أثناء قيام شقيقه بالعبث بسلاح نارى غير مرخص بعد تنظيفه خرجت منه طلقة بطريق الخطأ والتي أودت بحياته في الحال تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.