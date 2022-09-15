محافظ القليوبية يتابع بدء أعمال رصف طريق أبو الغيط - الحادثة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الأربعاء يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، ومسئولي الطرق أعمال رصف طريق "أبو الغيط / الحادثة"، والذي يبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلومتر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18,5 متر، بتكلفة تصل إلى 65 مليون جنيه، ويعتبر طريق أبو الغيط طريق رئيسي وحيوي حيث أنه يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

وتابع المحافظ، أعمال المرحلة الأولى والتي شملت كشط طبقات الأسفلت وتطهير ونقل مخلفات التسوية، تمهيدا لوضع طبقة السن وذلك بطول 1250 متر، حيث وجه مديرية الطرق والنقل بالعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المحددة مع مراعاة الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية لجميع الأعمال، مؤكدا على رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف للبدء في أعمال التجميل والتشجير على جانبي الطريق.

وقال محافظ القليوبية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، مشددا على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقاً للخطة الزمنية المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبي لطموحاته.

وأشار المحافظ، إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.



بدء أعمال رصف طريق أبو الغيط الحادثة



جانب من الجولة



جانب من بدء الأعمال



محافظ القليبية خلال الجولة









